Угрожали расправой: 17-летнюю девушку изнасиловали трое мужчин в ее день рождения
Indian Times: 17-летнюю девушку изнасиловали трое мужчин в ее день рождения
Фото: www.globallookpress.com/Graeme Hendry
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Злоумышленники представились полицейскими.
В Индии 17-летнюю девушку изнасиловали трое мужчин в ее день рождения. Об этом сообщило Indian Times.
По данным следствия, в свой день рождения она сначала посетила храм Калкаджи Мандир, а затем вместе с подругой отправилась в парк Астха-Кундж на юге Дели.
Согласно ее показаниям, девушки вошли в парк через ворота. Они купили воду и чипсы возле станции метро и планировали после прогулки отправиться в храм Международного общества сознания Кришны.
Пострадавшая утверждает, что вскоре после того, как они сели на скамейку, к ним подошли трое мужчин в возрасте примерно от 30 до 35 лет.
По словам жертвы, неизвестные ударили ее подругу. Девушка задала вопрос о том, кто они такие. Мужчины представились полицейскими и заявили, что нахождение в парке запрещено.
Как указано в заявлении, мужчины забрали мобильные телефоны у подруг, после чего отвели их в разные стороны. По словам несовершеннолетней, один из мужчин показал оружие и угрожал ей. А затем он приставил нож к ее горлу.
Девушка сообщила полиции, что после этого все трое увели ее в темную часть парка, где произошло сексуальное насилие. В заявлении она указала, что обвиняемые несколько раз перемещали ее между разными участками территории.
После случившегося мужчины вернули телефоны, приказали пострадавшим покинуть парк и угрожали расправой, если они расскажут о произошедшем.
После этого девушки вызвали полицию. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и личности подозреваемых. Расследование продолжается.
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