Тонкий, но смелый: звезды вспомнили внезапно умершего Соседова на 30-летии СТС

Фото, видео: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС; 5-tv.ru

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Музыкальный критик скоропостижно скончался во время рабочей поездки в Якутию, ему было 58 лет.

Коллеги и семья все еще не могут поверить в уход из жизни телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова. Он скончался во время поездки в Нерюнгри (Якутия), где должен был возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». По словам мэра города Ильи Гудошникова, Соседов потерял сознание на лестнице в гостинице, упал и сильно ударился головой, врачи не смогли его спасти. Журналисту было 58 лет.

На мероприятии в честь 30-летия телеканала СТС соболезнования близким Соседова выразили актриса Агата Муцениеце и ее супруг — аккордеонист, заслуженный артист России Петр Дранга. Услышав вопрос о журналисте, оба тут же помрачнели. Обычно немногословный Дранга отметил, что знал журналиста лично.

«Я был знаком с Сережей при жизни. Это ужасно, очень жалко терять людей. Соболезную. Потрясающий был человек», — сказал музыкант.

«Мы просто всем соболезнуем», — добавила Муцениеце.

Актер, блогер и автор-исполнитель Никита Джигурда поделился, что несмотря на противоположные образы и разные взгляды на жизнь, он безмерно уважал Соседова за его честность и бескомпромиссность. Ни одна из попыток извне поссорить артиста с журналистом не увенчалась успехом.

«С Сережкой нас хотели в свое время столкнуть, брутала Джегурду и Серегу, даже в одном вагончике нас поселили на программе, думали, будет скандал… Я люблю талантливых людей. И с Сережкой мы были очень в хороших отношениях. Жаль, конечно, рано, в 58. Мне 65. Шестидесятилетие, мы говорили, отпразднуем», — посетовал Джигурда.

Не смерть, а смена мерности: Джигурда верит в упокоение Соседова в загробном мире

Актер отметил, что в своем возрасте похоронил уже многих друзей — нет на свете почти половины его сокурсников по театральному училищу имени Щукина, ожидается очередная грустная встреча выпускников. Остается только благодарить судьбу за то, что ему отмерено больше времени. При этом, даже глядя на уходящих коллег, сам Джигурда не боится смерти.

«Ее нету! Смена мерности! Соседов — классный парень. Он ушел, ну, 40 дней повисит, а потом пойдет к своим интеллектуалам и театралам. Мы в хороших отношениях были… Был тонким, но при этом смелость такую проявлял — позицию!» — заключил артист.

Сергей Соседов появился на свет 23 мая 1968 года в Москве. С ранних лет он был увлечен музыкой и окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Образование получил на журфаке МГУ имени Ломоносова, который закончил с отличием. Начал карьеру в «Вечерней Москве», затем сотрудничал с различными изданиями как музыкальный журналист.

Известность пришла к нему после участия в программе «Акулы пера», где он прославился резкими и откровенными высказываниями в адрес эстрадных звезд. В дальнейшем Соседов часто входил в состав жюри музыкальных телешоу, таких как «Суперстар!», «Суперстар! Возвращение», «Суперстар! Битва сезонов», а также в новом сезоне «ВИА Суперстар!».

С 2021 по 2023 год Сергей Соседов вел ток-шоу «За гранью» на НТВ. Кроме того, он много работал в печати и на радио и закрепил за собой статус одного из самых ярких музыкальных критиков страны.

Ранее 5-tv.ru писал о последних часах жизни Сергея Соседова и попытках медиков спасти его после падения. Об экстренной операции и разбитых надеждах рассказал организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов.

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