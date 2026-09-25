Губернатор сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Раненым оказывается медицинская помощь.

В результате массированной атаки БПЛА в Ульяновске есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Чиновник информировал о продолжении работы ПВО и отражении атаки вражеских беспилотников.

«Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Для ликвидации последствий на месте работают оперативные службы. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Создан оперативный штаб», — написал Русских.

Губернатор напомнил жителям о правилах безопасности и строгом запрете распространения в интернете видеозаписей и фотографий БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупной атаке БПЛА на Ульяновск.

Кроме того, было известно о случае уничтожения силами ПВО 35 украинских беспилотников самолетного типа. Вражеские БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Башкортостан и Республикой Крым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.