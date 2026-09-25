Фото, видео: 5-tv.ru

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В районе Краснооскольского водохранилища в окружении остаются пять тысяч боевиков ВСУ.

Наши беспилотники играют решающую роль в уничтожении крупной группировки противника, которая засела на берегу Краснооскольского водохранилища. В окружении около пяти тысяч украинских боевиков. Вычислить места их расположения помогает КВН. Так военные называют уникальный дрон на оптоволокне — «Князь Вандал Новгородский». За работой операторов на передовой наблюдал военкор «Известий» Станислав Григорьев.

В траве шипит горелка с ароматным чаем, но не стоит расслабляться и думать, что здесь — не линия фронта.

«Бабах! Ну вот и началось! Сначала мы услышали стрельбу с той стороны, а теперь наш стрелок отрабатывает цель. Снаряды не падают куда-то, они взрываются в воздухе, на расстоянии двух с половиной тысяч метров», — сообщил корреспондент Станислав Григорьев.

На стыке Донбасса и Харьковской области идут интенсивные бои. Части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища крупную группировку противника и принуждают ее сдаться. Около пяти тысяч всушников день и ночь под обстрелом. Но в первую очередь на врага воздействуют с помощью дронов.

Этот беспилотник называется «Князь Вандал Новгородский» — в честь реального исторического героя. «Вандал» объемный, но удивительно простой по конструкции. Его специализация — выискивать замаскированные укрытия противника. Для этого на нем установлена улучшенная камера и катушка с оптическим волокном.

«Самое главное, это пункты БПЛА, которые также наносят удары нам. Саушки, пикапы», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Щит».

Вот тут вражеская бронетехника уже горит, но ее надо добить. А вот здесь разносят дом, в котором укрылись враги. При этом взрывы гремят и стрельба слышится не только на линии боевого соприкосновения, но и вдали от нее.

«Во время пролета они маскируют электрички свои, хорнеты, под звук БПЛА вот эти, мопеды. Мы начинаем работать, хорнет отделяется от группы и уже работает по нам», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Ланцет».

Военный с позывным «Ланцет» сбивает большие дроны в составе мобильной огневой группы. Его задача — прикрыть зенитное орудие от нападения малого беспилотника-камикадзе «Хорнет». Служба опасная, но до этого «Ланцет» был штурмовиком. Одна из атак запомнилась ему на всю жизнь.

«Противник применял большие гексакоптеры „Баба-яга“. То есть не стеснялся сбрасывать на позиции своих закрепов», — сказал «Ланцет».

Когда наши бойцы уже почти взяли укрепление врага, ВСУ стали закидывать этот окоп минами, не щадя ни своих, ни чужих. После этого война против дронов кажется ему легкой прогулкой. Хотя это, конечно, его личное мнение.

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