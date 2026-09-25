Лавров обсудил с Гутерришем конфликт на Украине в Нью-Йорке

Фото: www.globallookpress.com/Russian Foreign Ministry'S Offic/Keystone Press Agency

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Глава МИД РФ также поднял вопрос реформирования ООН и передал генсеку доклад о событиях в Буче.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке. Стороны обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 24 сентября сообщили на сайте организации.

«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили конфликт на Украине, в том числе его глобальные последствия», — говорится в публикации.

В Министерстве иностранных дел России уточнили, что Лавров и Гутерриш также рассмотрели актуальные вопросы деятельности ООН. Российский министр отметил необходимость реформирования организации для ее адаптации к условиям многополярного мирового порядка.

Кроме того, Лавров передал генсеку ООН доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что документ посвящен опровержению распространяемых Киевом сведений о событиях в Буче.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова участвовать в переговорах для достижения долгосрочного мирного соглашения с Украиной, однако не планирует приостанавливать специальную военную операцию на время контактов.

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