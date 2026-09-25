В МИД заявили о продолжающейся деградации отношений России и Японии

Руденко: диалог Японии и РФ возможен после отказа Токио от враждебной политики

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Взаимодействие между странами поддерживается лишь по отдельным вопросам.

Отношения между Россией и Японией продолжают ухудшаться, несмотря на сохранение контактов по отдельным направлениям. Об этом журналистам ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Ряд политических и общественных деятелей Японии в контактах с нами прямо выражают озабоченность антироссийским курсом официального Токио. Однако премьер-министр Санаэ Такаити, к нашему великому сожалению, продолжает линию своих предшественников, из-за которой двусторонние связи серьезно деградировали», — сказал он.

Руденко напомнил, что Москва неоднократно высказывала свою позицию на этот счет: диалог возможен лишь после того, как Япония прекратит враждебную политику и подтвердит это конкретными действиями.

«Не мы начали раскручивать недружественную спираль. Следовательно, и инициатива нормализации должна исходить от Токио», — подчеркнул дипломат.

Двумя днями ранее Санаэ Такаити на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявила, что Токио продолжит сотрудничество с международным сообществом в вопросах помощи Киеву и сохранения антироссийских санкций. Япония не планирует пересматривать позицию по украинскому конфликту.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прежде сообщила, что Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения на острове Кюсю американских комплексов Typhon, предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности. Нота была отправлена 3 сентября — в ней Токио призвали отказаться от курса на милитаризацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия расширила стоп-лист для представителей Евросоюза, решение стало ответом на 21-й пакет антироссийских санкций. В обновленный перечень вошли лица, причастные к решениям о военной поддержке Киева, а также действующие против территориальной целостности РФ. Ограничения коснулись и тех, кто ответственен за введение санкций и ущерб отношениям Москвы с третьими странами. В МИД подчеркнули, что дальнейшие шаги ЕС будут получать должную реакцию.

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