Нетаньяху напомнил об операции с пейджерами в Ливане на выступлении в ООН

Фото: Reuters/Mike Segar

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Премьер-министр Израиля с трибуны Генассамблеи обратился к сторонникам «Хезболлы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил об операции «Моссада» с пейджерами в Ливане, выступая на Генассамблее ООН. Более того, он взял с собой аналогичное устройство и продемонстрировал его присутствовавшим на заседании.

«Израиль разгромил ХАМАС, мы разбили „Хезболлу“. Помните пейджеры? Помните эти штуки? Помните их? Могу вам сказать: „Хезболла“ их точно помнит», — заявил Нетаньяху.

В ответ на это жест некоторые участники Генассамблеи начали аплодировать израильскому премьеру. Однако далеко не все были с ним солидарны. Еще перед выходом политика к трибуне десятки членов делегаций стали покидать зал, из-за чего на выходе образовались очереди.

В 2024 году сотни членов ливанской вооруженной группировки «Хезболла», включая бойцов и медиков, получили серьезные ранения при взрыве пейджеров, которые они использовали для связи, погибли 37 человек. В Ливане обвинили в случившемся Тель-Авив. С тех пор Израиль продолжает уничтожать руководство шиитского движения и наносить удары по ливанской территории.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности 15 сентября ликвидировали командира бригады «Рафах» радикального палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа. В ЦАХАЛ его назвали одной из ключевых фигур высшего руководства ХАМАС.

В начале сентября Израиль атаковал жилые кварталы на юге Ливана. По данным прессы, аналогичный удар произошел в Кафр-Руммане: военные нанесли удар по жилому кварталу в промышленной зоне — несколько человек были ранены, здания получили серьезные повреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Ливана зафиксировали сейсмическое событие магнитудой 4,1. Толчки произошли в тот же момент, когда ЦАХАЛ подорвал подземную инфраструктуру «Хезболлы». Израильские военные в свою очередь заявили об уничтожении стратегического тоннеля в районе хребта Али ат-Тахер.

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