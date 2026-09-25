«Они намного умнее нас»: Сергей Рябов высказался про зумеров

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для привлечения нового молодого зрителя не нужна нагота и пошлость.

Первый заместитель худрука Московского государственного академического театра «Русская песня» Серей Рябов назвал привлечение молодежи одной из главных задач драматического искусства. Своими мыслями он поделился с корреспондентом 5-tv.ru перед спектаклем «Тихий Дон».

«Хочется всегда омоложения аудитории. Всегда, потому что театр — это не совсем про молодежь. Как правило, театр — это либо совсем детская аудитория, либо уже идут там выпускники и более взрослые, зрелые поколения. Хочется еще и вот эту маленькую часть себе забрать. Это как раз школьники старших классов. И начальные курсы институтов. Я хочу еще эту аудиторию сюда забрать», — рассказал Рябов.

Также он подчеркнул, что считает необязательным использовать в театре такие триггеры, как нагота и пошлость для привлечения современной аудитории, в частности молодежи. Сергей Рябов выразил уверенность, что новые технологии позволяют молодому поколению быстрее развивать свой интеллект и способности.

«Почему мы так недооцениваем наше молодое поколение? А мне думается, что они намного умнее, образованнее нас, потому что они уже родились со смартфоном в руках, как минимум. Опускаться туда для того, чтобы их чем-то привлечь, это какая-то не совсем правильная история. Если мы будем опускаться туда, чтобы привлечь молодое поколение, то когда оно сможет подняться в интеллектуальном, если так размышлять, плане? Я с этим категорически не согласен», — резюмировал Рябов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как актер спектакля «Тихий Дон» Марк Богатырев впервые прокомментировал развод с Татьяной Арнтгольц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.