Лавров передал Вучичу пожелания от Путина на встрече в Нью-Йорке

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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Глава МИД России и лидер Сербии обсудили развитие двустороннего сотрудничества на полях Генассамблеи ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Сербии Александру Вучичу пожелания от российского лидера Владимира Путина. Встреча политиков состоялась 24 сентября в Нью-Йорке в рамках мероприятий Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Уважаемый господин президент, очень рад нашей встрече и передаю самые теплые пожелания от президента Путина успехов в вашей непростой работе», — сказал Лавров в начале переговоров.

Вучич поблагодарил российского министра и попросил передать привет Владимиру Путину. Сербский лидер также выразил признательность за дружеские отношения между странами и заявил о необходимости расширять сотрудничество по различным направлениям.

Ранее в этот же день Вучич выразил надежду, что после завершения его работы на посту президента Сербия и Россия смогут продолжить развивать взаимодействие во всех сферах.

Комментируя возможное введение визового режима с Россией, сербский лидер отметил, что Белград не поддержал санкции против Москвы, несмотря на давление.

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