Медведь растерзал собаку во дворе дома в Красноярском крае

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bernd Wüstneck; 5-tv.ru

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Нападение попало на видео.

В поселке Раздолинске Красноярского края медведь напал на собаку во дворе одного из домов. Видео произошедшего публикует 5-tv.ru.

На кадрах видно, как медведь подбежал к собаке, находившейся на привязи, и набросился на нее. Пес пытался сопротивляться и кусал дикое животное в ответ, однако выжить ему не удалось.

Нападение произошло вечером. После случившегося местные жители обратились в экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Туве медведь напал на группу туристов. В результате один из участников похода — тренер по хоккею Александр Кузьменко — получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. Он посвятил жизнь развитию спорта и работе с детьми.

Все произошло 22 сентября, когда путешественники из Москвы находились в тайге, примерно в 180 километрах от села Тоора-Хем, где на них и напал медведь. Позднее стало известно, что погибшим оказался Александр Кузьменко — отец хоккеиста НХЛ Андрея Кузьменко.

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