Собака-спасатель Цунами может стать символом первого кинологического центра Венесуэлы

Фото, видео: Instagram*/maryorin_mendez; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пес помогал в поисках выживших после землетрясений.

Спасательная собака по кличке Цунами, обнаружившая под завалами 26 живых людей после землетрясений в Венесуэле, может стать символом первого в стране кинологического центра. Об этом 24 сентября сообщил «Известиям» руководитель кинологической группы по работе в зонах стихийных бедствий KSARECID Хорхе Бинс.

До операции в Венесуэле Цунами участвовала в ликвидации последствий землетрясения в Турции. По словам Бинса, собака находила выживших в местах, где их не смогли обнаружить другие международные поисково-спасательные команды.

«Цунами был рядом со мной в Бразилии, во время землетрясения, в ходе миссии в Сирии и в Турции — в составе группы гуманитарной помощи из Боливара. Мы пересекали границы, чтобы оказывать эту помощь, и вели социальную работу по всей Венесуэле», — рассказал кинолог.

Сейчас Бинс организует поездку, во время которой планирует рассказать о своем учебном центре. Также уже поступило предложение создать фильм о жизни Цунами.

По словам специалиста, собака получила широкое признание: в разных странах появились муралы и памятники, посвященные Цунами. Три таких памятника установили в регионе, а изображения спасателя появились в лондонском метро и во французском метро.

Бинс отметил, что первый учебный центр для волонтеров в Венесуэле мог бы принимать специалистов со всего мира при поддержке международных организаций.

«Посреди трагедии, которую переживает Венесуэла, Цунами стала символом надежды. Эта отважная спасательная собака вместе со своим проводником продолжает помогать спасать жизни среди завалов. Каждая жизнь стоит любых усилий», — заявил кинолог.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.