Умерла вдова Владимира Высоцкого Марина Влади

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса и певица ушла из жизни в возрасте 88 лет.

Актриса и певица Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет, сообщает BFM.

Марина Влади (настоящее имя — Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова) родилась 10 мая 1938 года во французском городе Клиши-ла-Гаренн. Она стала известна как актриса кино, театра и певица. Ее отец был оперным певцом Владимиром Поляковым, а мать — балериной Милицей Энвальд.

В кино Марина Влади начала сниматься еще в детстве. За свою карьеру она сыграла более чем в ста фильмах и получила признание во Франции, в том числе премию Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в картине «Современная история, или Королева пчел» в 1963 году.

В России актриса стала особенно известна благодаря отношениям с Владимиром Высоцким. Они познакомились в 1967 году, а в 1970 году стали супругами. Их брак продолжался до смерти Высоцкого в 1980 году. Позже Влади написала книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет», посвященную их отношениям.

Помимо актерской карьеры, Марина Влади занималась музыкой, литературой и общественной деятельностью. Она также выступала как певица и выпускала книги.

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