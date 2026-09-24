Новый финансовый план: какие задачи поставила Россия на три года

Новый проект бюджета РФ будет ориентирован на безопасность, людей и технологии

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Среди приоритетов оказались как социальные обязательства, так и задачи технологического характера.

Проект бюджета России на 2027–2029 годы предусматривает дефицит в пределах 2% и сохраняет основные приоритеты государства. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил временно исполняющий обязанности директора ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России» Глеб Покатович.

«Из тех параметров, которые сейчас видны в прессе, планируется дефицит в пределах 2%, что является комфортным уровнем, который экономика потянет без проблем», — сказал эксперт.

По словам Покатовича, среди главных задач нового финансового плана — обеспечение обороноспособности и безопасности, выполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО и их семей. Отдельным направлением он назвал технологический суверенитет.

Эксперт также отметил, что значительных налоговых изменений в проекте, судя по доступной информации, не ожидается. При этом налоговая система продолжает постепенно настраиваться с учетом необходимости наполнения бюджета и соблюдения принципов справедливости.

Покатович подчеркнул, что уровень жизни граждан в первую очередь зависит от состояния экономики. По его словам, сейчас эта сфера в России проходит период охлаждения, однако в дальнейшем ожидается возвращение к долгосрочным устойчивым темпам роста.

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