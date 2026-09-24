«Вспомнить все» по-русски? Что говорят о фильме «Девятая планета» с Юрой Борисовым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Картина вышла в прокат и уже получила первые оценки критиков.

В четверг, 24 сентября, в российский прокат вышел фантастический боевик «Девятая планета» с Юрой Борисовым. Фильм режиссера Николая Рыбникова рассказывает историю человека, который после несчастного случая начинает видеть фрагменты прошлого и пытается понять, что с ним произошло.

О чем фильм «Девятая планета»

Главный герой картины — автомеханик Дима Хруст. После несчастного случая его начинают преследовать странные видения: он видит другую планету, сражения с монстрами, базу землян и девушку Полину, которую когда-то любил.

Постепенно Дима понимает, что его воспоминания были стерты, а увиденные картины связаны с реальными событиями. Оказывается, портал на неизвестную планету открывается раз в полгода и находится между станциями метро. Герой решает вернуться туда, чтобы найти Полину и выяснить, кто и зачем лишил его памяти.

Главную роль исполнил номинант на «Оскар» Юра Борисов. В фильме также снялись Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Максим Емельянов, Даниил Спиваковский, Константин Белошапка и другие актеры.

Как создавали фантастический боевик

«Девятая планета» стала экранизацией одноименной повести Игоря Ткаченко. Съемки начались осенью 2024 года и проходили в Москве, Марокко и на острове Сокотра.

Режиссером картины выступил Николай Рыбников, известный по сериалам «Трудные подростки», «Чекаго» и «Качеля». Для него этот проект стал первой полнометражной кинолентой.

Изначально премьеру планировали на 29 января 2026 года, однако позже релиз перенесли на осень. Продюсерами фильма стали Сергей Сельянов, Ефим Лобинский и Тина Канделаки. Производством занимались компании «Дикси-ТВ» и «СТВ» при поддержке «Газпром-Медиа».

Первые отзывы о фильме

При создании картины Рыбников ориентировался на классические фантастические фильмы, среди которых «Вспомнить все» Пола Верховена, «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Дюна».

Сам Борисов перед премьерой также привлек внимание необычным перформансом: в конце августа актер без страховки поднялся на 75-метровый купол павильона «Космос» на ВДНХ и развернул там флаг с названием фильма.

Сможет ли «Девятая планета» стать российским блокбастером

Создатели фильма ориентировались на зарубежные фантастические проекты, однако кинокритик Сергей Угольников считает, что повторить успех голливудских блокбастеров будет сложно.

По его словам, в России пока нет устойчивой традиции создания масштабной фантастики такого уровня. Он отметил, что ранее подобные попытки были связаны с фильмами «Ночной дозор» и «Дневной дозор», но продолжения этой тенденции не произошло.

Угольников подчеркнул, что создатели «Девятой планеты» заявили о большом проекте, поэтому важно, чтобы ожидания зрителей оправдались. При этом успех картины зависит не только от качества фильма, но и от внешних факторов — времени года, погоды и интереса аудитории.

По мнению критика, выход в сентябре может повлиять на посещаемость: начало учебного года и хорошая погода способны снизить поток зрителей в кинотеатры.

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