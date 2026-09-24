Спектакль состоится? Что случилось с актером Тимофеем Трибунцевым Сегодня, 18:53 София Головизнина 23 23 Актер Трибунцев готовится выйти на сцену после новостей о проблемах со здоровьем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В 19:00 в Театре Наций начнется спектакль «Дон Кихот», где он должен исполнить главную роль. Однако СМИ сообщают, что ему потребовалась «скорая».