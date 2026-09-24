Спектакль состоится? Что случилось с актером Тимофеем Трибунцевым
Актер Трибунцев готовится выйти на сцену после новостей о проблемах со здоровьем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В 19:00 в Театре Наций начнется спектакль «Дон Кихот», где он должен исполнить главную роль. Однако СМИ сообщают, что ему потребовалась «скорая».
Актер Тимофей Трибунцев готовится выйти на сцену Театра Наций, несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
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