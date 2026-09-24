Девочки почти три часа просидели в темном лифте в Долгопрудном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Спасения пришлось ждать несколько часов.

Две девочки семи и восьми лет почти три часа провели в застрявшем лифте в одном из домов Долгопрудного. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Все началось с обычной прогулки. Девочки вышли во двор, но вскоре пропали. Мама одной из них, Елена, начала искать детей и заметила в подъезде оставленные самокаты. Тогда женщина поняла, что девочки могли застрять в лифте.

Когда она подошла к кабине, стало понятно, что дети действительно находятся внутри. Лифт остановился, света не было, а самостоятельно выбраться наружу девочки не могли. Мать и соседи оставались рядом и разговаривали с ними через дверь, стараясь успокоить детей.

Жильцы сразу обратились в управляющую компанию, но там сообщили, что заявок слишком много и специалисты не успевают обработать все обращения. Первый лифтер приехал примерно через полтора часа после вызова. Однако он заявил, что без инструментов открыть кабину не сможет, и уехал.

Еще через полчаса на место прибыл другой специалист. Только после этого детей удалось освободить.

После того как дверь открылась, испуганные дети сразу попросили воды и бросились обнимать родных. Жильцы дома рассказали, что проблемы с лифтом возникают уже не первый раз. По их словам, неисправности в доме случаются регулярно, а к работе управляющей компании у жителей накопились претензии.

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