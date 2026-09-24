«Швырнул ее в стену»: в Петербурге мужчина избил собаку на глазах у прохожих

Мужчина избил собаку на глазах у прохожих в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com/via www.imago-images.de; 5-tv.ru

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Девушка, ставшая очевидцем произошедшего, сняла все на видео и намерена обратиться в полицию.

В Санкт-Петербурге мужчина жестоко избил собаку во время прогулки. Об этом 5-tv.ru рассказала очевидец происшествия Софья Галанцева, которая сняла случившееся на видео.

По словам девушки, инцидент произошел во вторник около 23:00 в районе 9-й Советской улицы, рядом со сквером Галины Старовойтовой. Она увидела мужчину с двумя белыми бультерьерами. В какой-то момент он начал кричать на одну из собак, а затем схватил ее за шлейку и бросил в стену.

«Он схватил собаку за шлейку, швырнул ее в стену, потом запрыгнул на нее. После этого я начала снимать», — рассказала Софья.

Когда мужчина заметил камеру, он начал агрессивно реагировать на девушку и требовать объяснений, почему она его снимает.

После случившегося собака поднялась и пошла за хозяином, однако, по словам очевидца, животное хромало, а одна из лап работала плохо.

Позже Софья попыталась выяснить личность мужчины. Управляющий дома рассказал ей, что знает этого человека и что тот, предположительно, живет неподалеку. При этом, по словам девушки, реакция собеседника ее удивила: он заявил, что мужчина якобы поступил правильно, так как собака была «неадекватной».

Также девушка нашла на сервисе «Авито» объявление, в котором похожий мужчина предлагает услуги прогулок с бультерьерами. Однако она подчеркнула, что не уверена, что речь идет об одном и том же человеке.

Софья планирует обратиться в полицию и надеется, что огласка поможет привлечь внимание к ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге волонтеры спасли макаку, которую несколько дней держали запертой на балконе.

Животное заметили соседи, которые предположили, что обезьяна могла подвергаться жестокому обращению со стороны хозяйки квартиры. Позже женщина заявила, что примат принадлежит ее подруге и находился у нее на передержке. Сейчас макаку передали в приют.

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