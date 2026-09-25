«Настоящая осада города»: медведи держат в страхе Хакасию

Фото, видео: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Только за сентябрь в окрестностях Абазы ликвидировали более 40 опасных зверей.

Встреча с медведем в Ленинградской области закончилась для двух человек ночевкой в лесу. Убегая от хищника, они заблудились и провели несколько часов среди болот и деревьев. А в Хакасии в страхе жители целого города. Уже несколько недель медведей видят на дорогах, возле домов и даже у школ. Люди стараются не выходить на улицы. Охотники круглосуточно патрулируют территорию, а с воздуха за угрозой следят с помощью дронов. Почему звери не отступают — расскажет корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Абаза — небольшой город в Хакасии, около двенадцати тысяч жителей. Со всех сторон его поджимает тайга и крутые склоны. Медведь всегда был главным символом таежного городка. Сегодня стал проблемой. Медведей здесь видят повсюду. На окраинах, возле дач, на дорогах, у кладбища. Город словно оказался в кольце. Масштаб глава Абазы показывает на оперативной карте.

«Кружочками обозначено место выхода медведей. То есть можем сказать, что сегодня это практически вся граница нашего города охвачена. Считаю, что это нас настоящая осада города», — сказала глава города Абаза Валентина Филимонова.

Такого разгула хищников здесь еще не видели. Особенно от набегов страдают те, кто живет на городских окраинах ближе к лесу.

«Заборы в Абазе сейчас расходный материал. Вот это тоже работа косолапого. Здесь он проходил совсем недавно. Повсюду остались его следы, причем не только от лап. Вот, например, целый клок шерсти», — рассказал корреспондент Владислав Тамошаускас.

К Татьяне Рындиной медведь забрался прямо в огород и разнес клетку с курами.

«Он идет задом по тропе, вот где-то и курица моя у него в пасти. Где-то вот возле грядки нашел. Здесь стояла рама, вот он разломался. Пять штук съел, десять оставил», — рассказала жительница Абазы Татьяна Рындина.

На место быстро приехали охотники — зверь даже не успел далеко уйти, его ликвидировали прямо на месте преступления.

Хищники домашней птицей не ограничиваются и уже пытались нападать на людей. Мужчина, который вышел на вечернюю прогулку с собакой, сумел спастись, а медведь скрылся в темноте.

В городе близки к панике. Вечером люди стараются из дома не выходить.

«Страшно то, что в огород он зайдет, и понимаешь, что его ни забор, ничего не удержит», — сказала Екатерина Чубукова.

«В районе школы где-то ходил, прям страшновато. Да все секции, все тренировки все поотменяли», — сказала жительница Абазы Надежда Буянова.

В школах для детей провели урок по безопасности — как не встретиться с медведем. Окрестности города разбиты на сектора, около двух десятков охотников круглосуточно патрулируют территорию. Их задача — не дать зверю подойти к домам.

«По возможности, конечно, если угрозы нету, все-таки отпугиваем его. Медведь наблюдается второй год и, думаю, не последний», — сказал главный эксперт отдела регулирования Минприроды Хакасии Дмитрий Сергеев.

Медведей отстреливают. Только за сентябрь в окрестностях Абазы уже ликвидировали больше сорока опасных зверей.

Ночью в небе работают беспилотники с тепловизорами. Оператор фиксирует тепловую точку и передает координаты наземным группам. Дальше в работу вступают охотники-добровольцы. Они перекрывают направление, пытаются не дать зверю пройти в город и перехватить его на подходе.

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