«Не ищите, не найдете»: что известно о пропавшей Софии из Вологодской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Перед исчезновением мать вместе с мужем забрала девочку и, предположительно, присоединилась к религиозной общине «Русская православная церковь — Царская империя»*.

Родственники уже несколько месяцев не знают, где находятся 11-летняя София и ее мать. Перед исчезновением женщина вместе с мужем забрала девочку и, предположительно, присоединилась к религиозной общине «Русская православная церковь — Царская империя»*.

Поиски ребенка продолжаются в Вологодской области. Как сообщили в официальном сообществе УФССП России по региону, мать и отчим Софии объявлены в розыск после того, как скрылись с девочкой до исполнения решения суда об ограничении их в родительских правах.

Старшая сестра Софии Надежда Краскина в беседе с 5-tv.ru рассказала, что увлечение религиозной организацией началось еще в 2023 году. Тогда мать забрала ребенка из обычной школы и перевела на домашнее обучение. Сама женщина уволилась из школы, где работала, а спустя некоторое время вместе с супругом покинула прежнее место жительства.

По словам родственницы, она пыталась убедить мать передать Софию ей, поскольку девочка, как считала сестра, практически не получала образования и была изолирована от сверстников. Женщина отказалась, объясняя свои действия необходимостью «спасать» себя и ребенка.

«То есть они спасают свои души. Как она мне про ребенка говорила: это моя дочь, я ее тоже спасаю и очень хочу, чтобы вы все остальные, все мои родные, тоже сюда приехали, что надо все бросить, оставить и приехать», — рассказала сестра Софии.

После переезда семья оставила прежнее хозяйство. По словам родственницы, дома остались животные, продукты и вещи, которые были подготовлены на зиму. С собой, утверждает она, мать и ее супруг практически ничего не взяли.

Тем временем старшая сестра обратилась в суд, добиваясь ограничения матери и отчима Софии в родительских правах. В апреле 2026 года суд удовлетворил ее требования. Поводом стали условия, в которых находилась девочка.

Согласно материалам разбирательства, София не посещала школу, практически не контактировала со сверстниками и не получала необходимую медицинскую помощь. Также сообщалось об антисанитарных условиях проживания, питании из общего котла и чужой одежде.

После вынесения решения родители должны были передать ребенка под надзор органов опеки. Однако до того, как это произошло, они скрылись вместе с девочкой.

Сестра Софии рассказала, что мать перестала выходить на связь в феврале. Через некоторое время женщину и ребенка обнаружили во Владимирской области. По словам родственницы, тогда она рассчитывала забрать девочку после вступления судебного решения в силу.

Однако, когда сестра приехала во Владимирскую область выяснилось, что найти семью не удалось. В итоге Надежда обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

Связаться с матерью удалось только один раз. В марте женщина позвонила родственникам с неизвестного номера и быстро поздравила мать с 8 Марта.

«Симка одноразовая. Вот, то есть, она позвонила, прям быстро поздравила, сказала: «Не ищите, у нас не найдете», — рассказала сестра Софии.

По словам женщины, супруг ее матери уже оказывался в поле зрения правоохранителей. Его задерживали в Ульяновской области.

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* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ