«Очень сильный момент для нас»: Селиванов рассказал о свадьбе с Калмыковой

Фото: 5-tv.ru

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Пара уже два года совместно воспитывает маленького сына, но узаконила отношения только сейчас.

Актер Владимир Селиванов, известный по сериалу «Реальные пацаны», рассказал 5-tv.ru о свадьбе с Александрой Калмыковой и поделился эмоциями перед росписью. Супруги признались, что не испытывали сильного волнения перед важным днем, поскольку решение о браке приняли давно.

Владимир Селиванов и Александра Калмыкова оформили отношения в одном из московских МФЦ после четырех лет отношений. Пара решила отказаться от большой свадебной церемонии и выбрала более спокойный формат регистрации.

Александра рассказала, что перед росписью не переживала. По ее словам, вместо тревоги было приятное ожидание того, как пройдет этот день.

«Я абсолютно не волновалась в ночь перед росписью. Я уверена в своем выборе. Я очень ждала этот день. И волнение было, наоборот, приятное, ожидание трепетное: как все пройдет, как мы будем выглядеть, останемся ли мы довольны нашими образами, фотосессиями и прочим», — поделилась она.

Селиванов согласился с супругой и отметил, что их решение пожениться было давно обдуманным. Пара подала заявление через Госуслуги и специально выбрала дату весеннего равноденствия.

«Это решение было принято давно. И мы подали заявление через Госуслуги на дату, которая нам необходима, — дату весеннего равноденствия. И это оказался очень сильный момент для нас», — рассказал актер.

По словам Селиванова, волнение обычно появляется перед неизвестностью, когда человек не знает, каким будет результат. Однако в их случае отношения уже прошли важный путь, поэтому перед свадьбой они чувствовали уверенность.

Для росписи пара также отказалась от традиционных свадебных нарядов. Александра пришла в белом жакете, юбке и туфлях, оставив волосы распущенными. Владимир выбрал черный джемпер, брюки и лоферы, а образ дополнил кепкой.

Селиванов и Калмыкова начали встречаться в 2022 году. В апреле 2024 года у пары родился сын Кирилл, а в июне 2025 года артист сделал возлюбленной предложение.

Для обоих супругов этот брак стал не первым. У Владимира Селиванова есть дочь Ева от предыдущих отношений, а Александра Калмыкова воспитывает дочь от прошлого союза.

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