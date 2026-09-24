Путин освободил Мешкова от должности посла во Франции

Фото: © РИА Новости/Анна Новикова

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Дипломат представлял Россию в Пятой республике с 2017 года.

Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от обязанностей посла России во Франции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Одновременно дипломат лишился и совмещаемого поста посла в Монако. В Париже Мешков представлял Россию с 2017 года. Он окончил МГИМО в 1981 году и тогда же пришел на дипломатическую службу в МИД СССР. Владеет английским, итальянским и испанским языками.

Ранее 5-tv.ru писал, что на сайте МИД РФ сообщили: глава ведомства Сергей Лавров провел ряд переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

С министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой обсуждались текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также график предстоящих контактов. Бразильский дипломат рассказал о подготовке к всеобщим выборам в стране.

С главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом Лавров обсудил положение дел в ОБСЕ, включая подготовку министерской встречи в Лугано. С министром иностранных дел Тринидада и Тобаго Шоном Соберсом речь шла о расширении сотрудничества.

Российская сторона также выразила готовность к диалогу после избрания республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Кроме того, Лавров встретился с главами внешнеполитических ведомств Алжира Ахмедом Аттафом и Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном.

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