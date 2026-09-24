Семейную ипотеку изменят с 1 октября: ставка будет зависеть от числа детей

Ставка семейной ипотеки с 1 октября 2026 года будет зависеть от числа детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Новые правила предусматривают разные условия кредитования.

С 1 октября 2026 года в России изменятся условия программы семейной ипотеки. Главные изменения коснутся размера ставки, которая будет зависеть от количества детей в семье, а также срока действия льготного процента. Новые правила будут распространяться на кредитные договоры, заключенные после вступления изменений в силу.

В Минфине заявили, что обновленная система должна сделать программу более адресной и ориентированной на поддержку семей с детьми. Кроме того, максимальный срок субсидирования льготной ставки ограничат 15 годами.

Чем больше детей — тем ниже ставка

Главным нововведением станет принцип «ипотечной лестницы»: чем больше детей в семье, тем ниже будет процент по кредиту. При этом условия будут отличаться в зависимости от региона проживания заемщиков.

Для большинства регионов России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, ставка для семей с одним ребенком младше семи лет на момент заключения договора составит 10% годовых. Максимальная сумма кредита в этом случае будет ограничена шестью миллионами рублей.

Для семей с двумя детьми, если хотя бы одному из них не исполнилось семь лет, ставка составит 8%, а максимальный размер кредита — восемь миллионов рублей.

Для многодетных семей предусмотрена дальнейшая градация: при наличии трех детей ставка составит 6%, при четырех — 4%, при пяти и более — 2% годовых. Максимальная сумма кредита для этих категорий будет достигать десяти миллионов рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки будут выше на два процентных пункта для аналогичных категорий семей. Для семей с одним ребенком кредит можно будет оформить по ставке 12%, с двумя детьми — 10%, с тремя — 8%, с четырьмя — 6%, а с пятью и более — 4% годовых. Максимальная сумма кредита в этих регионах составит от 12 до 18 миллионов рублей в зависимости от состава семьи.

Для строительства домов условия останутся прежними

Изменения не затронут семейную ипотеку в сегменте индивидуального жилищного строительства. Кредиты на строительство частного дома, завершение строительства или покупку участка с последующим возведением жилья будут по-прежнему оформляться по ставке 6% годовых независимо от количества детей и региона проживания.

Почему решили изменить программу

Обсуждение изменения условий семейной ипотеки продолжалось с весны 2026 года. Изначально новые параметры планировали ввести с 1 июня, однако сроки перенесли.

Идея связать ставку по льготной ипотеке с количеством детей обсуждалась еще с прошлого года. Ранее рассматривались разные варианты, включая зависимость ставки от доходов заемщиков, региона покупки жилья и стоимости квадратного метра.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее говорил о возможности введения дифференцированной ставки. Позже стало известно, что основным критерием выбрали именно количество детей в семье.

Какие условия действуют сейчас

Сейчас базовая ставка по семейной ипотеке составляет 6% на весь срок кредита. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком до шести лет включительно, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также семьи с ребенком-инвалидом.

Максимальная сумма льготного кредита составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до шести миллионов рублей для остальных регионов.

С февраля 2026 года также действует правило «одна семья — одна льготная ипотека». Теперь оба супруга должны выступать созаемщиками при оформлении кредита. После введения этого ограничения количество заявок на семейную ипотеку снизилось более чем на 40%, сообщал РБК со ссылкой на статистику «Дом. РФ».

Программу делают более адресной

Помимо изменения ставок, власти рассматривали и другие способы корректировки семейной ипотеки. В частности, обсуждалось повышение ставки для заемщиков с общими детьми, которые официально не зарегистрировали брак.

В правительстве ранее объясняли изменения стремлением сделать программу более точечной. Одной из причин также называли высокие расходы государства на субсидирование льготных кредитов. По данным на конец 2028 года, объем бюджетных затрат на поддержку семейной ипотеки оценивался примерно в 1,8 триллиона рублей.

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