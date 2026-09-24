В поисках Васи: в краснодарском аэропорту разыскивают сбежавшего кота

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Питомец вырвался из переноски за мгновения до взлета в Батуми.

Кот по кличке Вася пропал в краснодарском аэропорту во время загрузки багажа, поиски животного не прекращаются. Об этом 5-tv.ru проинформировала пресс-служба воздушной гавани.

Представители аэропорта подтвердили, что накануне действительно произошла ситуация, из-за которой кот убежал. Утром они созвонились с хозяйкой, попросили прислать снимок питомца и отправили сотрудников на поиски кота Василия. В воздушной гавани добавили, что со своей стороны делают все возможное для помощи в его розыске.

Усатый должен был отправиться вместе с хозяевами рейсом в Батуми, однако перед самым взлетом выскочил из переноски и убежал по перрону. Очевидцы заметили кота, бежавшего в сторону железной дороги и Знаменского. Одна из сотрудниц кинулась за ним, но среди машин, шума и самолетов отыскать животное не получилось.

Хозяева кота Васи также рассказали о случившемся. По их словам, накануне в аэропорту сотрудники при погрузке багажа потеряли их кота. Хозяева сетуют, что их проблему просто «перебрасывают» между авиакомпанией и аэропортом.

О произошедшем им сообщили уже в самолете перед вылетом, обещали искать питомца и всячески содействовать, но в итоге лишь выдали номер горячей линии.

Хозяева просят всех, кто вдруг увидит кота рядом с аэропортом или в окрестностях, связаться с ними.

Напомним, 5-tv.ru уже рассказывал: на менеджера певицы Татьяны Куртуковой во время перелета неожиданно прыгнула кошка. По воспоминаниям артистки, курьез приключился в гастрольной поездке. Борт следовал из Тарко-Сале. Куртукова и ее менеджер Ксения спали в масках и совсем не ждали визита хвостатой «поклонницы». Ночью к ним кто-то бросился, Ксения резко вскочила, а следом проснулась и сама певица. Животное выбралось из переноски.

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