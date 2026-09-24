«Крышу снесло»: как слава изменила жизнь Никиты Кологривого

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актер признался, что резкий рост популярности стал для него серьезным испытанием.

Актер Никита Кологривый рассказал, как пережил всплеск популярности. Он признался, что после резкого внимания к своей персоне ему пришлось привыкать к новому статусу и пересмотреть отношение к известности.

«Вот с приходом популярности сначала немножко крышу снесло, потом я подуспокоился, потом я понял, что я приезжаю в любой провинциальный город, и у меня очень много людей хотят со мной вот просто увидеться: дети, там, пожилые люди», — рассказал Кологривый в интервью Иде Галич.

Актер отметил, что со временем стал воспринимать популярность как ответственность перед зрителями. Он понял, что внимание людей дает ему возможность отдавать больше через свою работу.

«Я понимаю, что это миссия в определенном смысле этого слова. И как бы уезжать от этих людей куда-то в другое место, ну, я не вижу смысла, потому что я еще здесь как бы не отдал себя достаточно», — поделился артист.

Кологривый рассказал, что теперь хочет выбирать роли, которые могут иметь значение для зрителей. После успеха в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер заявил о желании участвовать в более масштабных и значимых проектах.

«Я хочу сыграть такие роли, которые будут помимо „Слова пацана“. Конечно, прекрасная роль, споров нет. Но хочется что-то историческое сыграть, может быть, что-то такое полезное для поколения», — сказал Кологривый.

Также актер рассказал о своем поведении в период, когда популярность резко выросла. По словам Кологривого, этот этап помог ему лучше понять себя и окружающих.

«Это даже в новостях же это такое следствие, как бы это следствие. Как, условно говоря, как ребенок привлекает внимание к себе истерикой, так вот и я к себе пытался привлечь внимание. Поэтому это было необходимо для внутреннего роста», — отметил артист.

Кологривый добавил, что в тот период на его состояние влияли и люди вокруг, которые могли поддерживать ощущение вседозволенности.

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