Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актер поделился впечатлениями от работы над образом основателя «Сектора Газа».

Актер Никита Кологривый сравнил себя с музыкантом Юрием Хоем и рассказал об отсутствии поддержки со стороны влиятельных знакомых. Артист признался, что сначала не хотел соглашаться на роль лидера группы «Сектор Газа» в биографическом фильме о музыканте, однако позже увидел сходство их творческих путей.

В картине Кологривый сыграл Юрия Клинских, известного как Юрий Хой. Фильм рассказывает о жизни и творчестве основателя группы «Сектор Газа» с конца 1980-х годов до его смерти в 2000 году. Режиссером проекта выступил Владимир Щегольков. Изначально премьеру планировали на 2026 год, однако сейчас на странице онлайн-кинотеатра Premier указан 2027 год, точная дата выхода пока не объявлена.

«Я не хотел соглашаться. Ну, как не хотел — прямо говорил: „Нет, я не пойду“. Я просто говорил: „Зачем?“ Странный выбор. Потому что я вообще не панк-рокер. Я музыку такую не слушаю. Никогда не слушал. Я ни одной песни его не знаю наизусть», — рассказал Кологривый в интервью Иде Галич.

Актер отметил, что его отношение к роли изменилось после того, как он начал изучать материалы о Юрии Хое, смотреть его интервью и глубже знакомиться с его историей. По словам Кологривого, ему стал понятен феномен музыканта и причины его популярности.

«Я понимал, в чем феномен его. Ну вот я говорю, мне так сказал режиссер Володя Щегольков: «Ну вот ты — панк в кино. Он был панк в музыке, а ты панк в кино“», — поделился артист.

Кологривый отметил, что, по его мнению, их объединяет отсутствие большой поддержки со стороны влиятельных людей и продвижения. Он рассказал, что, как и Хой, добивался признания самостоятельно.

«У меня никаких промоакций не было. У меня нет ни родителей богатых, ни родственников, ни друзей. Это все как бы я вот сам. Поэтому я думаю, что и он точно так же», — заявил актер.

Артист также отметил простоту творчества Юрия Хоя и его близость к обычным слушателям. По словам Кологривого, именно это стало одной из причин популярности музыканта.

«Он же говорил, что джаз, на самом деле, это все для элитарного общества. Пойдите — говорит — вот кто джаз слушает у нас дома. Да никто же не слушает. Поэтому я с ним соглашусь в этом плане, что есть как бы он простой, и музыка простая», — добавил Никита Кологривый.

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