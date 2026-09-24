Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актер признался, что пока не планирует новые отношения и продолжает заботиться о семье.

Актер Никита Кологривый сообщил о разводе с супругой Александриной Питиримовой. Артист отметил, что сейчас не планирует новые отношения и продолжает поддерживать хорошие отношения с бывшей женой.

Кологривый и Питиримова поженились в ноябре 2020 года. В мае 2021-го у пары родилась дочь Есения. Ранее актер рассказывал, что они с супругой живут отдельно, а теперь подтвердил, что их брак завершился.

В интервью Иде Галич Кологривый заявил, что не рассматривает сейчас возможность новых отношений. По его словам, у него свободно сердце, однако он сохраняет теплое общение с бывшей супругой и продолжает заботиться о дочери.

«Сейчас я не вижу себя в отношениях вообще ни в каких. Мое сердце свободно. У меня есть дочь. У меня хорошие отношения с моей супругой, уже бывшей. Но мы прекрасно общаемся, и поэтому алименты для меня несуществующее слово», — сказал артист.

Артист подчеркнул, что полностью обеспечивает ребенка и помогает Александрине, а также ее родителям. Он отметил, что воспринимает это как свою ответственность и считает, что после создания семьи человек должен продолжать поддерживать близких даже после расставания.

Кологривый также допустил, что в будущем отношения с бывшей супругой могут измениться. По словам актера, он не исключает возможности их воссоединения.

В ходе интервью телеведущая напомнила артисту о скандале в новосибирском ресторане в марте 2024 года, когда он устроил дебош, после чего получил семь суток административного ареста за хулиганство.

Кологривый заявил, что после произошедшего переосмыслил свое поведение. Он объяснил, что тогда пытался привлечь к себе внимание и находился под влиянием ощущения вседозволенности.

«Это было необходимо для внутреннего роста», — отметил актер.

По словам Кологривого, он проанализировал свое состояние и пришел к выводу, что причиной такого поведения стало внутреннее ощущение превосходства и желание доказать что-то окружающим. Артист добавил, что сейчас старается жить обособленно и по-другому относиться к подобным ситуациям.

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