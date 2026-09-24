Обнародованы фото с телом экс-мэра Самары Виктора Тархова

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Стрелец; 5-tv.ru

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Следствие продолжает расследование.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры из материалов уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В совершении преступления обвиняется внучка экс-чиновника Екатерина Бельская.

На фотографиях также запечатлены предметы, имеющие значение для следствия, в том числе денежные купюры и другие материалы дела.

ИЗВЕСТИЯ

Об убийстве Виктора Тархова и его жены стало известно 5 февраля 2025 года. По данным следствия, супруги погибли примерно за месяц до обнаружения тел. По подозрению в двойном убийстве была задержана их внучка Екатерина Бельская.

28 февраля женщина дала признательные показания. По версии следствия, она отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом. Следователи также считают, что после этого тела были заморожены в азоте, расчленены и пропущены через мясорубку, а останки затем оказались в мусорных контейнерах.

В отношении Екатерины Бельской расследуется уголовное дело. По версии следствия, причиной расправы мог стать корыстный мотив.

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