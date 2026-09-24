От бургеров до пресса: мужчина рассказал о радикальном преображении за 8 месяцев

Мужчина экстремально похудел за 8 месяцев и стал похож на Тома Харди

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox

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Алексей отказался от прежнего рациона и начал тренироваться после личного кризиса.

Первого января Алексей решил начать новую жизнь. Он купил абонемент в фитнес-клуб и записал видео, в котором попрощался со своей прежней версией. Спустя восемь месяцев мужчина изменился настолько, что подписчики начали сравнивать его с моделью и актером Томом Харди. Историю молодого человека рассказало издание «Доктор Питер».

«Красавчик», «Просто другой человек», «Даже лицо изменилось» — такие комментарии теперь появляются под его видео. Сам Алексей признается: он и сам не ожидал, что сможет настолько преобразиться.

Жизнь до похудения: фастфуд вместо спорта

До начала трансформации Алексей не следил за питанием и почти не занимался спортом. Его рацион состоял в основном из фастфуда и привычной домашней еды с большим количеством жирных продуктов.

«Я был и остаюсь преданным поклонником фастфуда: гамбургеры, пицца, суши. А так как я из Беларуси, то и моя привычная домашняя еда — это всегда жирные блюда», — рассказывал он.

Физическая активность ограничивалась прогулками до кафе за любимой едой. Алексей признается, что пытался убеждать себя: раз он идет пешком за заказом, значит, ситуация не такая плохая. Однако такой нагрузки было недостаточно, чтобы компенсировать количество калорий.

По его словам, еда сопровождала практически все занятия: прогулки, просмотр сериалов и отдых. В какой-то момент он понял, что хочет полностью изменить свою жизнь.

Решение начать все сначала

Переломным моментом для Алексея стал личный кризис. Он не понимал, куда двигаться дальше и чем заниматься.

В этот период ему запомнился сериал «Новичок» о мужчине, который после 45 лет решил кардинально изменить свою жизнь и стать полицейским в Лос-Анджелесе. История героя вдохновила Алексея на собственные перемены.

Первого января он записал видео «До» и поставил перед собой цель: к своему дню рождения 23 августа увидеть в зеркале другого человека.

«Хочу на свой день рождения увидеть в отражении другого человека. Хочу увидеть свой пресс! Это будет лучший подарок для меня!» — вспоминал Алексей.

Питание, тренировки и первые ошибки

У Алексея не было готовой программы питания или тренировок. Он начал самостоятельно изучать тему и сделал ставку на цельные продукты и калистенику — упражнения с собственным весом.

По его словам, он пытался приблизить свой образ жизни к тому, как жили люди тысячи лет назад: больше двигаться и есть простую пищу.

Однако без ошибок не обошлось. Алексей признается, что на старте не всегда понимал, как правильно снижать вес, и некоторые решения могли навредить организму.

Отдельной сложностью стали срывы. Сначала он воспринимал их как поражение, но позже изменил отношение и стал считать их возможностью понять свои ошибки и продолжить путь.

Самое сложное — найти баланс

Главным испытанием для Алексея оказался баланс между дефицитом калорий и физическими нагрузками. Он пытался ускорить результат, увеличивая количество шагов и кардиотренировок.

Иногда мужчина проходил до 40 тысяч шагов в день, но после таких нагрузок сталкивался с усталостью и новым желанием съесть что-нибудь калорийное.

«Самое трудное для меня — держать баланс между дефицитом калорий и кардионагрузками», — признается Алексей.

Позже он понял, что чрезмерные нагрузки только усложняли процесс. Сейчас он считает, что можно было сделать упор на силовые упражнения и не перегружать организм.

Почему спорт не стал привычкой

Несмотря на результат, Алексей не считает, что тренировки стали для него чем-то автоматическим.

По его мнению, каждый поход в зал остается выбором, потому что требует усилий. При этом с питанием ситуация изменилась: примерно через полгода организм привык к новому рациону.

Сейчас Алексей уже автоматически выбирает продукты, которые подходят его организму, и не испытывает прежней тяги к вредной еде.

Новое тело и новое отношение к себе

За восемь месяцев Алексей достиг веса 77 килограммов при росте 191 сантиметр. Однако сейчас он уже не придерживается жестких ограничений, а старается питаться полноценно и набрать мышечную массу.

Изменения коснулись не только внешности. Алексей говорит, что стал увереннее и приобрел ощущение: «Я могу». По его словам, раньше многие идеи казались невозможными, а теперь первая мысль — не о препятствиях, а о том, как добиться цели.

Улучшилось и самочувствие. Раньше мужчину беспокоило повышенное давление, а теперь показатели стали значительно лучше. При этом строгий режим дался ему тяжело: в последние месяцы появились усталость, проблемы со сном и снижение силовых показателей.

Главный вывод после трансформации

Алексей признается, что повторять такой жесткий путь он бы не хотел, однако результат превзошел его ожидания.

«Ближайшие восемь месяцев будут очень непростыми, но я со 100%-й уверенностью могу сказать, что ты получишь результат, превышающий все твои ожидания», — сказал бы он себе в начале пути.

По словам Алексея, главное, чему он научился за это время — правильному питанию, тренировкам и умению работать над собой.

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