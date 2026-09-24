Опасность сухого воздуха: как отопительный сезон вредит здоровью
5-tv.ru: ухой воздух может раздражать слизистые
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Горячие батареи могут менять микроклимат в квартире.
С началом отопительного сезона в домах становится теплее, но вместе с комфортной температурой появляются и новые условия для организма. Горячие батареи могут менять микроклимат в квартире: воздух становится суше, снижается уровень влажности, а перепад между улицей и помещением увеличивается.
Для многих людей это время связано с появлением неприятных ощущений: сухостью кожи, раздражением в горле, заложенностью носа или ощущением усталости. Причина часто заключается не в самом отоплении, а в изменениях окружающей среды. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Сухой воздух может раздражать слизистые
Одна из главных особенностей отопительного сезона — снижение влажности воздуха в помещении. Батареи нагревают воздух, а вместе с этим ускоряется испарение влаги.
Из-за этого слизистые оболочки носа и горла могут пересыхать. У некоторых людей появляется ощущение першения, дискомфорта или желание чаще пить воду.
Особенно заметно влияние сухого воздуха в спальнях и рабочих помещениях, где человек проводит много часов подряд.
Почему зимой сильнее сохнет кожа
Отопление может влиять и на состояние кожи. Сухой теплый воздух в квартире способствует потере влаги, из-за чего кожа может становиться более чувствительной.
Человек может заметить ощущение стянутости, шелушение или повышенную реакцию на привычные средства ухода.
Ситуацию часто усугубляет сочетание нескольких факторов: холод на улице, ветер, горячий душ и постоянное пребывание в отапливаемых помещениях.
Слишком жаркая квартира может мешать сну
Высокая температура в спальне не всегда помогает лучше отдыхать. Организму во время сна важно поддерживать комфортные условия, а слишком теплый и сухой воздух может создавать ощущение духоты.
Из-за этого человеку может быть сложнее заснуть или проснуться отдохнувшим.
Проветривание перед сном и поддержание комфортной температуры помогают сделать условия для отдыха более подходящими.
Отопление влияет на качество воздуха дома
В закрытых теплых помещениях воздух обновляется медленнее, особенно если окна редко открывают. В результате может появляться ощущение духоты.
Кроме того, зимой люди чаще проводят время дома, поэтому концентрация бытовой пыли и других частиц в помещении может увеличиваться.
Регулярное проветривание помогает поддерживать более комфортную атмосферу.
Почему из-за батарей хочется больше пить
Сухой воздух может усиливать ощущение жажды. Когда в помещении низкая влажность, человек быстрее замечает сухость во рту и дискомфорт в горле.
При этом зимой многие пьют меньше жидкости, чем в теплое время года, поскольку меньше ощущают потребность в воде.
Поддержание привычного питьевого режима помогает организму легче адаптироваться к условиям отопительного сезона.
Как уменьшить влияние отопления
Чтобы сделать домашний микроклимат комфортнее, важно следить не только за температурой, но и за влажностью воздуха.
Помочь могут простые привычки:
- регулярно проветривать комнаты;
- не перегревать помещение;
- поддерживать комфортный уровень влажности;
- уделять внимание уходу за кожей;
- проводить больше времени на свежем воздухе.
Также стоит учитывать индивидуальные особенности организма: то, что одному человеку кажется комфортной температурой, другому может создавать ощущение сухости или духоты.
Отопление помогает пережить холодный сезон, но его влияние на организм зависит от условий в помещении. Главные проблемы возникают не из-за самого тепла, а из-за слишком сухого воздуха, перегрева и недостатка проветривания. Контроль микроклимата дома помогает сохранить комфорт и хорошее самочувствие зимой.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.