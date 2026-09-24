Жил хоккеем, умер от лап медведя: каким был погибший тренер Кузьменко

Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

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Трагедия произошла 22 сентября во время похода группы туристов в удаленной части тайги Тувы.

Тренер по хоккею Александр Кузьменко, погибший в результате нападения медведя в Туве, всю жизнь посвятил развитию спорта и работе с детьми. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал директор Республиканской специализированной спортивной школы по зимним видам спорта Якутии Владимир Хисамутдинов, который был коллегой и другом погибшего.

По словам Хисамутдинова, с Кузьменко они начали работать вместе в 1996 году после открытия Ледового дворца в Якутске. Тогда они развивали хоккейное направление и набирали первые детские команды.

Коллега отметил, что Александр Кузьменко отличался большой увлеченностью профессией и всегда стремился доводить свои идеи до конца.

«Александр Григорьевич очень был идейный, очень настроенный на свои идеи. Он любил воплощать их до конца в дело. Занимался с полной отдачей. <…> Весь себя отдавал этому любимому виду спорта», — рассказал Хисамутдинов.

Он добавил, что погибший тренер всегда тщательно готовился к любому делу и ответственно относился к работе. По словам коллеги, Кузьменко также любил рыбалку и часто приезжал в Якутию.

Хисамутдинов рассказал, что совсем недавно они общались в общей группе с бывшими воспитанниками и планировали новую встречу. В сентябре следующего года друзья собирались провести матч между командами «Белые медведи» и «Якутские мамонты», после чего отправиться вместе на рыбалку.

Трагедия произошла 22 сентября в Тоджинском кожууне Республики Тыва. Группа из семи туристов из Москвы находилась в удаленной части тайги примерно в 180 километрах от села Тоора-Хем, где на людей напал медведь.

Один из участников похода получил тяжелые травмы лица. Его сначала доставили в ближайший населенный пункт, а затем санавиацией перевезли в Кызыл и госпитализировали в Республиканскую больницу № 1. Несмотря на помощь врачей, мужчина скончался. Позднее стало известно, что погибшим оказался Александр Кузьменко — отец хоккеиста НХЛ Андрея Кузьменко.

После происшествия специалисты направили на место оперативную группу, которая должна установить все обстоятельства случившегося и найти животное.

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