«Приношу свои извинения»: экс-продюсер Олега Газманова раскаялся в суде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Также обвиняемый попросил изменить квалификацию дела.

Бывший продюсер народного артиста России Олега Газманова Филипп Росса признал вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере и принес извинения певцу. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Мещанского суда Москвы.

«Вину в содеянном признаю и искренне раскаиваюсь. Приношу свои извинения Олегу Михайловичу», — заявил Росса во время заседания.

Также обвиняемый попросил суд изменить квалификацию дела на статью о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в крупном размере.

По данным следствия, Росса продавал третьим лицам фотографии и музыкальные произведения Газманова, включая права на песни, которые использовались в фильмах, без согласия артиста. В результате, как считают следователи, Газманову был причинен материальный ущерб и моральный вред.

Ранее стало известно, что Росса полностью возместил певцу ущерб на сумму около 17,5 миллиона рублей. Сам Газманов обращался в суд с просьбой освободить бывшего продюсера из-под стражи.

При этом обвинение выступило против смягчения меры пресечения. Суд продлил срок содержания Россы под стражей до 21 февраля 2027 года.

Защита просила заменить арест на домашний, ссылаясь на проблемы со здоровьем обвиняемого и возмещение ущерба. Однако суд оставил прежнюю меру пресечения.

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