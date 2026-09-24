«От Децла до Zivert»: МУЗ-ТВ покажет расследование к 30-летию канала

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Премьера проекта расскажет о ключевых событиях российской музыкальной индустрии за три десятилетия.

Телеканал МУЗ-ТВ 26 сентября в 16:00 покажет эксклюзивное звездное расследование «От Децла до Zivert: 30 лет, которые изменили все». Проект приурочен к 30-летию канала и расскажет об истории российской музыки и шоу-бизнеса через архивные кадры и воспоминания артистов.

Зрители увидят, как на МУЗ-ТВ начинали карьеру будущие звезды юмора Павел Воля, Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, а также узнают, о чем в первых интервью каналу рассказывали Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Ольга Бузова и другие исполнители.

Отдельное внимание в программе уделят главным музыкальным событиям последних десятилетий. В 1999 году 16-летний Кирилл Толмацкий, известный как Децл, вместе с Тимуром Юнусовым, будущим Тимати, вывел уличный хип-хоп на телеэкраны.

Авторы проекта также расскажут о влиянии фильма Алексея Балабанова «Брат 2» на популярность рок-музыки, истории первой Премии МУЗ-ТВ, которая прошла в 2003 году, и развитии рэп-культуры после выхода шоу «Битва за респект» в 2008 году.

В программе примут участие известные артисты и представители культуры. Своими воспоминаниями поделятся писательница Дарья Донцова, певец Давид Манукян (DAVA) и народный артист России Филипп Киркоров.

«Премия МУЗ-ТВ — это самое качественное шоу из всех, которые существуют на данный момент на нашей сцене», — отметил Киркоров.

Зрители также узнают о том, как телеканал поддерживал новые музыкальные направления, включая южный рэп и творчество дуэта HammAli & Navai, а также как работал во время пандемии коронавируса.

МУЗ-ТВ начал вещание 1 мая 1996 года. За 30 лет канал стал площадкой для появления новых артистов, музыкальных жанров и крупных событий индустрии.

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