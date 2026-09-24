Леха «Килла» из «Бумера» подрался в фитнес-клубе Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Потасовка произошла во время занятий спортом.

Актер Максим Коновалов, известный по роли Лехи «Киллы» в фильме «Бумер», стал участником конфликта в одном из фитнес-клубов московского района Бибирево. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным судов Москвы, между двумя мужчинами, которые занимались спортом, произошла словесная перепалка. В ходе конфликта один из участников подошел к другому и толкнул его в грудь, после чего получил удар по голове. В результате мужчина упал и повредил колено.

На заседании суда оба участника отрицали, что применяли силу друг против друга. В итоге суд не стал устанавливать, кто был инициатором конфликта, и назначил каждому штраф в размере десяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет начал проверку после сообщений о нападениях группы подростков на жителей Новосибирска.

По данным ведомства, подростки во дворе дома на улице 25 лет Октября оскорбляли и угрожали жителям, а также повреждали общедомовое имущество. Среди пострадавших оказалась 81-летняя пенсионерка.

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