Собиралась на день рождения: детали последнего утра Хайден Панеттьери

Актриса Хайден Панеттьери провела последнее утро за сборами на день рождения

Фото: www.globallookpress.com/Jeff Frank

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Актрису нашли на диване в гостиной братья ее возлюбленного.

Американская актриса Хайден Панеттьери, известная по главной роли в «Крике», провела последние часы перед смертью за сборами на собственный день рождения. Об этом пишет RadarOnline.

Утром 16 августа 36-летняя артистка наряжалась дома, планируя отметить праздник вместе с бойфрендом Брайаном Хиккерсоном. Спустя несколько часов Брайан и его брат Зак обнаружили ее бездыханной в гостиной.

В то воскресенье Зак рассказал детективам, что поднялся рано, чтобы пойти в церковь. Около 10:30, уходя, он видел, как Хайден наносит макияж. Это был последний раз, когда он застал ее живой.

После службы Зак написал и брату, и Панеттьери, но никто не ответил. Тогда он вернулся в квартиру.

«Они оба спали на раскладном диване в гостиной», — рассказал Хиккерсон.

Когда братья решили разбудить Хайден к обеду, они увидели ее сидящей лицом вниз на диване со скрещенными ногами. Кожа актрисы уже приобрела темно-фиолетовый оттенок. Зак сразу позвонил в 911. Пока ждали спасателей, они поочередно делали непрямой массаж сердца, не отключая громкую связь с диспетчером.

За день до трагедии она встретилась в Лос-Анджелесе со своим постоянным дилером, у которого приобрела запрещенные препараты. Согласно отчету судмедэкспертов, Хайден приняла запрещенные вещества. Сердце не выдержало и остановилось.

Хайден Панеттьери — американская актриса и певица, одна из самых узнаваемых звезд телевидения 2000–2010-х годов.

Роль школьницы Клэр Беннет в сериале «Герои» (2006–2010) сделала ее знаменитой. В кино запомнилась ролями в фильмах «Вспоминая Титанов», «Модная мамочка» и хоррор-франшизе «Крик».

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