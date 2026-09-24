Памятник Мазепе установят в Киеве на месте демонтированного монумента Ленину

Фото: www.globallookpress.com/Yevhen Kotenko

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Его планируют разместить на бульваре Тараса Шевченко.

Правительство Украины согласовало установку памятника Ивану Мазепе в Киеве на месте демонтированного монумента Владимиру Ленину. Об этом сообщило Министерство культуры Украины.

Для будущего монумента, который появится на бульваре Тараса Шевченко, проведут открытый конкурс. Вид памятника определят по его итогам, а деньги на установку и благоустройство территории выделят из бюджета Киева.

Мазепа был соратником Петра I, однако в 1708 году во время Северной войны перешел на сторону шведов. После этого его предали анафеме. В современной России Мазепу считают предателем, тогда как на Украине его давно называют национальным героем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 28 июня на территории Киево-Печерской лавры открыли бюст Ивана Мазепы. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что таким образом исправляется «историческая несправедливость», и назвал Ивана Мазепу великим украинцем.

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