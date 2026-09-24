«Фигурка отпад»: Валерия поразила снимками в бикини

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка получила множество комплиментов от поклонников.

Народная артистка России Валерия поделилась с подписчиками кадрами с семейного отдыха. На снимке 58-летняя певица позирует у бассейна в бикини, продемонстрировав результат регулярных тренировок, правильного питания и работы над собой.

Исполнительница проводит отпуск вместе с мужем Иосифом Пригожиным, сыном и невесткой. Фотографию Валерия сопроводила короткой подписью: «Нечаянная редкость — ещё три дня лета».

Публикация быстро собрала отклики пользователей. Поклонники назвали певицу «эталоном красоты», и отметили что не могут перестать восторгаться ей.



Instagram*/valeriya

«Вау, восторг, дорогая Валерия. Фигурка — отпад», — написал один из подписчиков.

Не оставил публикацию без внимания и супруг Иосиф Пригожин. Продюсер признался, что восхищается любимой женой каждый день.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Арбитражный суд Москвы признал сына артистки Валерии Арсения Шульгина банкротом. По данным материалов, он занял средства на развитие бизнеса, но не вернул в срок. Также ребенок звезды официально не трудоустроен и не погасил задолженности.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.



* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.