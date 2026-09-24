Театр, кино и ИИ: в Петербурге открылся форум объединенных культур

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

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На одной площадке собрались деятели искусства из десятков стран.

В Петербурге стартовал 12-й Международный форум объединенных культур. На одной площадке собрались деятели искусства и эксперты из десятков стран.

К участникам мероприятия обратился Владимир Путин. Текст приветствия опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что подобные встречи способствуют укреплению международного сотрудничества и запуску новых совместных проектов. В этом году в центре внимания — развитие театра, кино и музейного дела, сохранение исторического наследия и влияние искусственного интеллекта на культуру.

Ранее 5-tv.ru писал, что Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что российскую культуру невозможно отменить даже в недружественных странах. По словам главы ведомства, за последние четыре года власти наблюдали за попытками применения принципа «культуры отмены» в отношении России, однако пришли к выводу, что полностью прекратить интерес к российскому искусству невозможно.

Министр также отметила, что российские вузы очень востребованы у китайских студентов. В пример она привела Российскую академию художеств имени Ильи Репина. Это одно из любимых образовательных учреждений студентов из КНР.

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