«Эверест наоборот»: российские спелеологи покоряют глубочайшую пещеру мира

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Vertmirextremphoto/ТАСС; 5-tv.ru

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Глубина пещеры на массиве Арабика превышает два километра — это сопоставимо с четырьмя Останкинскими башнями.

В Абхазии российские ученые исследуют одну из самых глубоких пещер планеты. Спелеологи установили датчики, которые в реальном времени следят за температурой, влажностью и давлением. Как это поможет современной науке — разобрался корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Это одно из самых труднодоступных мест на нашей планете. Своеобразный Эверест в мире людей, изучающих подземный мир. И, как и подобает, спелеологической вершине — находится она на самом дне.

«Эта небольшая с виду неприметная расщелина на самом деле основной вход в самую глубокую пещеру в мире — свыше двух километров», — рассказал корреспондент Ярослав Богат.

Чтобы сопоставить, насколько это много, можно представить высоту четырех Останкинских телебашен — и еще останется место. А над всем этим — вершины Кавказских гор. Это Гагрский хребет — живописный массив «Арабика» в Абхазии.

Под землей есть свои базовые лагеря, своя логистика. Десятки мешков с оборудованием и припасами нужно спустить для экспедиции. И столько же потом поднять.

Жарко и Урош — участники последней экспедиции из Сербии. Несмотря ни на что, спускались до полутора тысяч метров, и это самая большая глубина, которую они когда-либо покоряли.

«Интересно, что так называемые сифоны, которые находятся под землей в этой пещере, они в принципе не длинны, но все равно нужно нырнуть и взять воздух и под водой проплыть определенное количество метров, чтобы попасть уже в другую точку», — сказал спелеолог Урош Акшамович.

Штурм глубины занимает 5–6 дней. Столько же времени нужно, чтобы потом подняться. Но спускаются сюда не за рекордами и адреналином — а ради фундаментальной науки. Алхас — абхазский спелеолог — бывает здесь чаще остальных, проверяет, все ли в порядке у известных входов в пещеру, ищет новые.

«Сюда приезжали со всего мира. Здесь в этой местности не было места даже для палатки», — сказал руководитель Новоафонского клуба спелеологов Алхас Смыр.

Некоторые открытия, сделанные здесь, еще предстоит обозначить, как, например, популяции ракообразных и пиявок, различных организмов, которые изолированно развивались в темноте тысячи лет. Исследования новых способов связи, чтобы можно было дозвониться из-под земли по обычному мобильнику, — это, кстати, может помочь на спасательных работах при ЧП в шахтах.

В палатке сидишь в подземном лагере и можешь сообщения отправлять домой. И, наверное, это еще и единственная пещера в мире, где ловит Wi-Fi. Из Крубера даже сеанс связи с МКС проводили. Интернет обеспечивает шесть километров оптоволокна.

В ходе последней экспедиции внутри установили специальные датчики на разных глубинах. Мониторинговые станции в режиме реального времени фиксируют температуру, влажность, давление, концентрацию углекислого газа — все это поможет понять изменение климата или предсказать землетрясение.

«Если вот где мы сейчас находимся, пробить скважину глубиной два километра, на глубине два километра будет температура около 60 градусов. В пещере на глубине 2 километра температура плюс семь градусов. Не 60 градусов, плюс 60, а всего лишь семь То есть они сильно переохлаждены, эти массивы. Почему это такие аккумуляторы фактически холода? Тоже очень важно понять, как это влияет на климат побережья, как влияет на климат всей нашей страны», — сказал председатель отделения Русского географического общества в Республике Крым Геннадий Самохин.

Даже на Луне побывало больше людей, чем на этой глубине в пещере Крубера. И никто не знает ее лучше него. Известный спелеолог Геннадий Самохин — на данный момент единственный, кому удалось спуститься здесь на 2224 метра ниже поверхности земли. Но глубина крайнего подземного озера может быть больше.

«Одно из чудес света, потому что до этого все глубочайшие пещеры были в Альпах. В Европе. Их исследовали. Глубина полтора километра. Глубоко, хорошо. Но когда оказалось, что глубина больше двух километров существует, мы понимаем, что… Вот мы нашли две пещеры в Абхазии. Таких может быть еще две, еще пять. То есть есть потенциал», — сказал Геннадий Самохин.

Очно опыт российских спелеологов успешно перенимают их абхазские коллеги, ученые из Мексики, Сербии — дистанционно спелеологическое сообщество со всего мира. Но чтобы открыть новые научные горизонты, в следующий раз, возможно, придется покорить новую вершину, на самом дне земли, пусть даже наощупь двигая науку вперед.

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