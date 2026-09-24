Житель Ставрополя зарезал собутыльника и два дня пил с его телом

Житель Ставрополя зарезал собутыльника и два дня пил в комнате рядом с телом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Следствие установило, что обвиняемый нанес знакомому не менее 14 ударов ножом.

Жителя Ставрополя приговорили к 9,5 года лишения свободы за убийство знакомого. После расправы мужчина еще два дня оставался в квартире рядом с телом погибшего. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю.

Суд признал 55-летнего местного жителя виновным в убийстве. Как установило следствие, вечером 21 апреля в одной из квартир города между мужчинами произошел конфликт во время совместного застолья.

По данным следствия, обвиняемый взял нож и нанес не менее 14 ударов в лицо и тело. От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте.

После произошедшего осужденный не покинул квартиру. На протяжении следующих двух дней он продолжал распивать алкоголь и находился в одной комнате с телом погибшего.

О случившемся стало известно после того, как в квартиру пришла мать мужчины. Она обнаружила лежащего на полу человека и сообщила в правоохранительные органы.

Во время расследования фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. По ходатайству следствия его заключили под стражу.

Помимо 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, суд назначил мужчине ограничение свободы сроком на 1,5 года. Также в пользу потерпевших был удовлетворен гражданский иск на сумму один миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфе суд вынес приговор 34-летней женщине по делу об убийстве собственного новорожденного ребенка. Ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Женщина, работавшая медицинской сестрой, полностью признала свою вину.

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