«Блокада не помогла»: боли в спине посадили Лерчек на коляску

Из-за болей в спине Лерчек вернулась в больницу на коляске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/ler_chek; 5-tv.ru

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Возлюбленный блогера готов носить ее на руках, лишь бы облегчить состояние избранницы.

У блогера Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) появились сильные боли в спине. Видео из больницы, где она передвигается на инвалидной коляске, было опубликовано возлюбленным интернет-знаменитости, хореографом Луисом Сквиччиарини в социальных сетях.

В ролике избранник Лерчек отмечает, что от боли не спасла даже болокада, поэтому пришлось проводить обследование.

«Мы сделали МРТ спинного мозга, и оно получилось каким-то то ли нечетким, то ли еще что-то. В общем, будут переделывать еще раз, чтобы понять, есть ли там метастазы или нет. И в чем причина, собственного говоря, болей», — добавила блогер.

Чекалина пояснила, что может передвигаться самостоятельно, но очень медленно. Поэтому, чтобы ускорить процесс прохождения врачей, она села в коляску. Да и Сквиччиарини старается уберегать избранницу от дополнительных нагрузок, поэтому либо носит блогера на руках, либо возит в коляске.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что прокуратура направила в суд возражения на апелляционную жалобу по делу Лерчкек. Ведомство настаивают на изменении приговора, который вынес Гагаринский районный суд.

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