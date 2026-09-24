ВС РФ освободили неколько населенных пунктов в трех областях
ВС РФ освободили село Доброполье в ДНР
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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Войска продвинулись в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.
Вооруженные силы России освободили село Доброполье (малое) в Донецкой Народной Республике и населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, российские подразделения установили контроль над селом Малое, расположенным вблизи Доброполья. Также под контроль Вооруженных сил России перешли населенные пункты Бузово и Хижняково в Харьковской области.
Таким образом, в Министерстве обороны сообщили об освобождении и взятии под контроль пяти населенных пунктов. Два из них находятся в Харьковской области, еще по одному — в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Село Малое расположено рядом с Добропольем.
Другие подробности проведения операций, а также информация о действиях российских подразделений на указанных направлениях в сообщении ведомства не приводятся.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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