Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Войска продвинулись в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

Вооруженные силы России освободили село Доброполье (малое) в Донецкой Народной Республике и населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, российские подразделения установили контроль над селом Малое, расположенным вблизи Доброполья. Также под контроль Вооруженных сил России перешли населенные пункты Бузово и Хижняково в Харьковской области.

Таким образом, в Министерстве обороны сообщили об освобождении и взятии под контроль пяти населенных пунктов. Два из них находятся в Харьковской области, еще по одному — в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Село Малое расположено рядом с Добропольем.

Другие подробности проведения операций, а также информация о действиях российских подразделений на указанных направлениях в сообщении ведомства не приводятся.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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