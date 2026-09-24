Спасатели обнаружили тело одного из пропавших туристов на горе Дыхтау

Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; МАХ/МЧС Кабардино-Балкарии/id721009401_gos; 5-tv.ru

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Поиски альпинистов ведутся с 20 сентября.

Спасатели обнаружили тело одного из двух пропавших турусов на горе Дыхтау. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии на своем канале в мессенджере МАКС.

«По уточненной информации, спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России обнаружили одного альпиниста на горе Дыхтау без признаков жизни», — проинформировали в министерстве.

Его останки были эвакуированы в альплагерь Безенги, для чего привлекли коммерческий вертолет. После этого тело передали сотрудникам правоохранительных органов.

О судьбе второго пропавшего пока ничего не известно. Ведение поисково-спасательных работ временно остановили. Такое решение было принято из-за погодных условий и сложного рельефа местности.

Поиски альпинистов начались 20 сентября, после того как, поступила информация о том, что связь с ними потеряна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спасатели Подмосковья нашли пропавшего пенсионера. Мужчина ушел утром из дома в лес и не вернулся. Кроме того, он перестал выходил на связь. Оказалось, что пенсионер застрял в болоте.

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