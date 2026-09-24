Суд отказал в прекращении дела мотоциклиста, сбившего фотографа Добромилову

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Обвиняемый раскаялся в содеянном и уже погасил ущерб на два миллиона рублей.

Столичный Дорогомиловский суд не поддержал просьбу защиты мотоциклиста Максима Завирюхи о закрытии уголовного дела в связи с примирением сторон. Фигурант сбил фотографа Ксению Добромилову на западе Москвы. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru из зала заседания.

«Суд не находит данных для основания прекращения уголовного дела», — отмечено в судебном постановлении.

Мотоциклисту вменяют обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Вину он не отрицал и во всем признался.

Трагедия случилась вечером 5 мая на Большой Дорогомиловской улице. Добромилова вела съемку мотопоездки, когда ее сбил мотоциклист. Девушка умерла в карете скорой помощи.

Водитель двухколесного транспорта также получил травмы — ушибы и повреждение связок голеностопа. Уголовное дело завели на 34-летнего мужчину. Погибшей тоже было 34 года.

Ранее адвокат Завирюхи предоставил суду бумаги, что его подзащитный полностью погасил моральный и финансовый ущерб. Речь идет о выплате двух миллионов рублей.

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