Москву ожидает рост потока туристов из Китая до конца года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Количество путешественников из КНР уже заметно увеличилось относительно показателей прошлого года.

Москву ожидает положительная динамика турпотока из Китая. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета по туризму столицы Булат Нурмуханов.

«Москва ожидает положительной динамики объема турпотока по итогам года», — отметил чиновник.

Он также добавил, что российскую столицу за последние шесть месяцев посетили около 240 тысяч путешественников из КНР. Этот показатель увеличился на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре 2025-го Китай ввел на год 30-дневный безвизовый режим для россиян. В ответ РФ ввела такой же режим в декабре. В мае 2026-го Пекин продлил безвиз для граждан России до 31 декабря 2027 года. А затем и мы разрешили гостям из КНР приезжать в РФ без оформления этого документа также до конца 2027-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что туристы из Китая массово фотографируются у крейсера «Аврора». Путешественники из КНР придумали исторический квест, один из элементов которого спрятан неподалеку от легендарного корабля.

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