Дело о нападениях медведей: в минприроды Красноярского края прошли обыски

Обыски прошли в Минприроды Красноярского края из-за нападений медведей на людей

Фото: www.globallookpress.com/Toni Pfaffenbauer

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Ранее стало известно о смерти отца известного хоккеиста, пострадавшего во время рыбалки в Туве.

В министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края прошли обыски. Следственные действия провели в рамках расследования уголовного дела, связанного с нападениями медведей на людей. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России в Telegram-канале.

«Проведены обыски в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края», — говорится в сообщении ведомства.

Во время мероприятий сотрудники следствия изъяли документацию, которая может иметь значение для расследования.

Ранее стало известно о смерти туриста из Москвы, пострадавшего от нападения медведя во время рыбалки в Туве.

Он находился в больнице после атаки хищника на реке Большой Енисей. По предварительным данным, зверь внезапно вышел из леса и набросился на туриста, причинив ему тяжелые травмы лица.

Мужчину удалось отбить у медведя его товарищам, которые оказали ему первую помощь и вызвали спасателей. Однако позже состояние пострадавшего ухудшилось, и он скончался в медицинском учреждении.

По данным источника 5-tv.ru, погибший оказался отцом хоккеиста Андрея Кузьменко, выступающего в Национальной хоккейной лиге. Александр Кузьменко был известным хоккейным тренером.

Мужчина отправился в Туву вместе с группой туристов. Во время поездки отдыхающие нарушили ряд ограничений, введенных в регионе из-за активности медведей.

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