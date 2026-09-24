Прокуратура инициировала уголовное преследование Михаила Касьянова*

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Материалы проверки направили в следственный орган для принятия решения.

Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Михаила Касьянова*, который ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, после назначения административных наказаний Касьянов продолжил допускать нарушения требований законодательства об иностранных агентах.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Касьянова по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Теперь следственному органу предстоит рассмотреть полученные материалы и принять решение о возбуждении уголовного дела.

Михаил Касьянов занимал должность председателя правительства России с 2000 по 2004 год. В период с 1999 по 2000 год он был министром финансов РФ. В 2022 году бывший глава правительства покинул Россию.

* - признан иноагентом и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.