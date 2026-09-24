Жаловался на буллинг и покончил с собой: найдено тело пропавшего сутки назад подростка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Школьник ушел из дома 22 сентября.

В Ирбите Свердловской области обнаружили тело 13-летнего мальчика, который пропал днем ранее. По предварительным данным, подросток покончил с собой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Информацию также подтвердил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении отряда.

Школьник ушел из дома 22 сентября. Последний раз его видели в районе Дворца культуры «Кристалл» и возле железнодорожного вокзала.

После исчезновения подростка жители города распространяли информацию о его возможном местонахождении в социальных сетях. Также местные жители предположили, что причиной трагедии мог стать конфликт в школе.

По данным источника, мальчик неоднократно рассказывал о случаях буллинга со стороны одноклассников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюменской области продолжаются поиски 12-летнего Олега Притулы, который ушел в школу и не вернулся домой. По данным волонтеров, 22 сентября мальчик отправился на занятия, однако после этого его местонахождение установить не удалось. К поисковой операции подключились сотрудники полиции и добровольцы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.