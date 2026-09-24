«Не надо грустить о нас»: Усольцевы выходили на связь к годовщине исчезновения?

Дегтярев получил сообщение от имени пропавшей в Тайге с семьей Усольцевой

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Не установлено, где находятся Сергей, Ирина и Арина. Не подтверждено, что они погибли. Не доказано, что они добровольно решили исчезнуть.

Спустя год после исчезновения семьи Усольцевых в этом загадочном деле появился новый поворот. Человек, назвавший себя знакомым семьи, заявил, что получил голосовое сообщение от имени Ирины Усольцевой. Запись вновь подняла главный вопрос, который с момента пропажи остается без ответа: семья погибла в тайге или смогла выбраться и скрыться?

В эфире программы «Пусть говорят» попытались разобраться, кому было отправлено сообщение, действительно ли голос принадлежит Ирине Усольцевой и какие версии произошедшего сегодня рассматриваются.

Однако даже появление новой зацепки не стало окончательным ответом. Пока остается только один факт: семья Усольцевых исчезла, а обстоятельства этой истории по-прежнему вызывают множество вопросов.

Исчезновение, которое стало одной из самых загадочных историй последних лет

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали осенью 2025 года во время похода в Красноярском крае. Семья отправилась в район Кутурчинского Белогорья — одного из сложных для ориентирования мест региона.

Сергей Усольцев был предпринимателем, владельцем лакокрасочного производства. Его жена Ирина занималась психологией и частной практикой. В тот день семья планировала обычную поездку на природу, но после выхода на маршрут связь с ними исчезла.

Автомобиль Усольцевых обнаружили возле поселка Кутурчин. Однако дальнейшие поиски не дали результатов: ни семья, ни вещи, которые могли бы однозначно указать на их местонахождение, найдены не были.

Именно отсутствие очевидных следов стало одной из главных причин, почему вокруг дела появилось так много версий. Одни считают, что семья могла попасть в сложные погодные условия и заблудиться. Другие обращают внимание на детали, которые, по их мнению, не вписываются в обычную историю несчастного случая.

В программе «Пусть говорят» отметили, что за год вокруг исчезновения накопилось множество вопросов и несостыковок.

Загадочное сообщение от имени Ирины

Главной новой деталью стало голосовое сообщение, которое якобы отправила Ирина Усольцева.

Его получил Валентин Дегтярев — человек, который представился знакомым семьи. Именно этот момент вызвал много вопросов: почему сообщение пришло не родственникам, а именно ему?

В эфире программы прозвучало, что сын Ирины Данил был удивлен этим обстоятельством.

«Записала голосовое сообщение почему-то Дегтярёву, а не мне», — сказал он.

По словам участников программы, Валентин Дегтярев не был близким другом семьи Усольцевых, поэтому выбор адресата показался необычным.

Содержание записи стало главной интригой выпуска. По словам авторов программы, сообщение создало впечатление, что Ирина пытается дать понять близким: с семьей все хорошо, но возвращаться к прежней жизни они пока не собираются.

Именно эта деталь и стала причиной новой волны обсуждений. Если семья действительно жива, почему сообщение появилось только спустя год? Почему оно было отправлено не родным людям? И почему после этого не появилось других подтверждений?

Голос Ирины или работа нейросети?

Самый сложный вопрос — принадлежит ли голос на записи действительно Ирине Усольцевой.

В современном мире одна из главных проблем подобных историй заключается в развитии технологий. Нейросети позволяют создавать аудиозаписи, которые могут быть похожи на голос конкретного человека.

Однако определить подлинность таких файлов только на слух практически невозможно. Для этого необходимы специальные исследования: анализ записи, поиск цифровых следов, сравнение с реальными образцами голоса.

В программе обсуждалось, что участники экспертизы пытались сравнить голос на записи с сохранившимися материалами Ирины, однако окончательного вывода о подлинности сообщения сделано не было.

Таким образом, на сегодняшний день существуют две основные версии: либо Ирина действительно вышла на связь, либо кто-то создал запись, используя ее голос.

Ни одна из них пока не получила официального подтверждения.

Если это была подделка — кому она могла быть нужна?

Если предположить, что сообщение оказалось ненастоящим, возникает следующий вопрос: зачем кому-то понадобилось создавать такую запись?

В программе рассматривались разные варианты. Один из них — попытка привлечь внимание к истории, которая спустя год начала постепенно уходить из новостной повестки.

Еще одна версия — желание повлиять на продолжение поисков. Если люди поверят, что семья жива и решила исчезнуть добровольно, это может изменить отношение к дальнейшему расследованию.

Но пока все эти предположения остаются только версиями. Доказательств того, кто мог стоять за появлением сообщения, нет.

Главное, что остается неизменным: запись сама по себе не отвечает на вопрос, где находятся Сергей, Ирина и Арина Усольцевы.

Семья, эзотерика и версия о закрытых сообществах

Еще одной темой выпуска стали увлечения Ирины Усольцевой.

В программе рассказывали, что Ирина имела психологическое образование, занималась частной практикой и интересовалась различными направлениями личностного развития.

Именно поэтому в эфире появилась версия о возможном влиянии эзотерических практик и закрытых сообществ на события перед исчезновением семьи. Обсуждались различные тренинги и направления, которыми могла интересоваться Ирина.

Однако важно отметить: сама по себе любовь к подобным практикам не является доказательством связи с исчезновением.

В программе также звучали вопросы о возможном попадании семьи под влияние каких-либо организаций. Но подтвержденной информации о том, что Усольцевы стали участниками закрытого сообщества, представлено не было.

Могли ли Усольцевы подготовить исчезновение?

Одна из самых обсуждаемых версий — семья могла исчезнуть не случайно.

Сторонники этой версии обращают внимание на то, что Усольцевы были опытными людьми, любили природу и походы. Они считают, что исчезновение могло быть заранее подготовленным.

Отдельно в программе вспоминали маршрут семьи и место, куда, предположительно, они могли направляться, — район Камня желаний.

Позже сын Ирины Данил сам отправлялся по возможному маршруту семьи. В эфире он рассказывал, что хотел своими глазами пройти этот путь и понять, что могло произойти.

При этом у версии о добровольном исчезновении остаются серьезные вопросы.

Почему семья оставила автомобиль? Почему не было контакта с родственниками? Почему спустя столько времени никто из троих не дал о себе знать напрямую?

Что рассказал Данил Усольцев о семье

Данил Усольцев остается одним из главных участников этой истории. После исчезновения матери, отчима и маленькой сестры он неоднократно говорил, что не готов поверить в их гибель.

В эфире программы он признался, что хотел бы получить любые сведения о родных.

«Если бы я знал, мне бы жилось сильно легче», — сказал Данил, отвечая на вопросы о ситуации.

В программе также обсуждались семейные документы и вопросы, связанные с отношениями Сергея и Данила. Сам молодой человек говорил, что некоторые обстоятельства стали для него неожиданными.

При этом Данил отвергал некоторые версии, связанные с наследством и возможной выгодой от исчезновения семьи.

Он продолжает надеяться, что родители живы, однако признает: у него, как и у всех остальных, нет ответа на главный вопрос.

Тайны Сергея Усольцева: деньги, поездки и слухи

Еще одним направлением обсуждения стали обстоятельства жизни Сергея Усольцева.

В программе поднимались вопросы о его финансовом положении, недвижимости, поездках за границу и семейных отношениях. Отдельно обсуждались слухи о возможных других связях предпринимателя.

Однако часть этих тем так и осталась на уровне предположений.

Например, обсуждение возможной второй семьи или других личных обстоятельств Сергея не стало подтвержденным фактом. В подобных историях вокруг исчезнувших людей часто появляются самые разные версии, но далеко не каждая из них получает доказательства.

При этом сам Данил в эфире говорил, что многие сведения о семье стали для него неожиданными.

Что остается неизвестным

Спустя год после исчезновения семьи Усольцевых вопросов по-прежнему больше, чем ответов.

Не установлено, где находятся Сергей, Ирина и Арина. Не подтверждено, что они погибли. Не доказано, что они добровольно решили исчезнуть.

Новое голосовое сообщение стало еще одной загадкой, но пока не стало разгадкой.

Если запись настоящая — остается понять, почему семья скрывается и почему выбрала такой способ связи. Если это подделка — предстоит выяснить, кто и зачем создал ее.

История Усольцевых продолжает оставаться одной из самых сложных загадок последних лет. И главный вопрос по-прежнему звучит так же, как в первые дни поисков: где семья Усольцевых и что произошло в тайге Красноярского края?

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.