Захарова: переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке носили предметный характер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Российская сторона обратила внимание на связь между ударами ВСУ по инфраструктурным объектам и изменениями цен на энергоресурсы.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио была посвящена международным вопросам и двусторонним отношениям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федерального канала.

Про ее словам, переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке носили предметный характер.

Захарова уточнила, что стороны обсудили широкий круг тем, включая международную ситуацию и возможные шаги для снижения ущерба, который был нанесен отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Она отметила, что одной из тем встречи стала ситуация вокруг украинского урегулирования. Кроме того, представители России и США затронули вопросы влияния событий вокруг Украины на мировые энергетические рынки.

«Деструктивные действия киевского режима, то есть по сути теракты и экстремистская деятельность, связанная с целенаправленным ударам по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков», — сказала Захарова.

По словам официального представителя МИД, Москва обратила внимание на связь между ударами ВСУ по инфраструктурным объектам и изменениями цен на энергоресурсы.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк 23 сентября для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Он провел ряд двусторонних встреч.

Глава МИД России обсудил с представителями Бразилии, Швейцарии, Тринидада и Тобаго, Алжира и Объединенных Арабских Эмиратов вопросы взаимодействия и международной повестки.

Во время переговоров с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой стороны затронули состояние двусторонних отношений и планы будущих контактов. С представителем Швейцарии Иньяцио Кассисом обсуждалась ситуация в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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