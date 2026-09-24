«Мы же на ты»: актриса Вера Вольт вышла замуж за Ивана Куценко

Фото: Instagram*/vera.volt.on

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Торжественная регистрация брака состоялась в Санкт-Петербурге.

Актриса Вера Вольт, известная по сериалу «Король и Шут», вышла замуж за Ивана Куценко. О радостном событии девушка рассказала в социальных сетях, опубликовав свадебные кадры.

С Иваном Вера начала встречаться больше года назад. О помолвке актриса сообщила летом, поделившись фотографиями с будущим мужем. Тогда Вера призналась, что только привыкает к новому статусу, но чувствует себя счастливой.

Торжественная регистрация брака состоялась в Санкт-Петербурге — в одном из самых известных ЗАГСов города на Английской набережной.

«Мы же на ты. Наконец я могу вам об этом рассказать!» — подписала свадебный пост Вера.

Для церемонии Вера выбрала лаконичный образ: платье с классическим силуэтом, шляпу и букет из белых калл. Поклонники отметили сходство ее стиля с образом легендарной Одри Хепберн.

Актриса ранее рассказывала, как Иван сделал ей предложение. По словам Вольт, все произошло во время съемок рекламного ролика для театра. Изначально проект должен был быть обычной рекламной работой, однако в сценарии появился неожиданный поворот.

Актриса призналась, что помогала организовать съемку и долго не догадывалась о настоящем замысле. Во время работы Иван начал произносить подготовленную речь, которая оказалась не частью рекламного сценария.

«Когда я встретил тебя в своей жизни, у меня все перевернулось. Я понял, что такое настоящая любовь, я понял, что такое настоящее счастье», — сказал Куценко.

После этого он признался, что хочет прожить с Верой всю жизнь, построить семью и спросил ее, станет ли она его женой. Актриса ответила согласием.



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